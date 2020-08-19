إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بمركز إتياي البارود فى البحيرة

أصيب ٤ أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين، علي الطريق الزراعى أمام قرية الروقه بنطاق مركز إيتاى البارود، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إتياي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ٤ أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اثر وقوع حادث تصادم بنطاق المركز.





أسفر الحادث عن اصابه كل من : "حسن سمير عبد اللطيف ٢٠سنة، أحمد سمير عبد المنعم ٢٢سنة، محمد رفعت طلب ١٦سنة، شعبان عطيه خطاب ٤٥سنة"، تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.



