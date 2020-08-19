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أخبار البلد

مواطنة تستغيث: أحمد تغيب عن المنزل منذ 20 يوما ولا نعرف عنه شيئا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدي
استغاثت المواطنة سارة عطية، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" تغيب شاب منذ فترة عن منزله.

وقالت في استغاثتها "أحمد حسين محمد أحمد العسقلاني متغيب من يوم 28 يوليو كان رايح المنصوره ومن وقتها مرجعش وهو من قرية دموه مركز دكرنس بمحافظة الدقهليه اللي يشوفه يتصل بينا". 

للتواصل مع القارئ 01026103034
01026100987
01009083606

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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