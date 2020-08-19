مواطنة تستغيث: أحمد تغيب عن المنزل منذ 20 يوما ولا نعرف عنه شيئا

وقالت في استغاثتها "أحمد حسين محمد أحمد العسقلاني متغيب من يوم 28 يوليو كان رايح المنصوره ومن وقتها مرجعش وهو من قرية دموه مركز دكرنس بمحافظة الدقهليه اللي يشوفه يتصل بينا".





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