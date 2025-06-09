تحرير 32 محضرا بالإسكندرية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية التموينية المختلفة على الأسواق، في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة أداء المخابز البلدية عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.



ويأتي ذلك في إطار مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله – وكيل الوزارة، أعمالها لمتابعة غرف العمليات الفرعية في الإدارات التموينية المختلفة، وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، لضبط الأسواق.



وأعلن مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية، برئاسة المهندس محمود القلش، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية على الأسواق أسفرت عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.



وشملت المحاضر التصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، وتوقف مخابز بلدية عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من التموين، إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات الفنية، عدم وجود ميزان في أحد المخابز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات بالمخابز، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات، للعرض على النيابة العامة.