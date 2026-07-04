قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين
سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ 75 عامًا.. الغاز الطبيعي يقترب من إزاحة النفط كأكبر مصدر أمريكي للطاقة
بسعة 10,800 مركبة.. الصين تدشن ‏أكبر ناقلة سيارات في العالم
الغندور يتمنى صعود مصر والمغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد عبور «الإصلاح الاقتصادي».. الرئيس السيسي يعلن ملامح برنامج وطني جديد لخفض الأعباء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للشعب المصري قائلا: واجهنا معا خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة ويجب أن نواصل مسيرة الإصلاح رغم التحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها خلال افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في قلب العاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها، خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وشدد الرئيس السيسى، على أن القيادة الاستراتيجية ترسخ عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون.

افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة تجسيد حى للجمهورية الجديدة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة تجسيد حى للجمهورية الجديدة، وذلك خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

يمثل مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، باعتباره مركزًا موحدًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ودعم منظومة اتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ونظم الاتصال الحديثة.

ويستهدف المشروع توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والجهات السيادية داخل كيان مركزي متكامل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتسريع آليات الاستجابة للأزمات والطوارئ، وتحقيق أعلى درجات التكامل في إدارة الملفات الاستراتيجية.

السيسي برنامج اقتصادي الإصلاح صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي افتتاح القيادة الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد