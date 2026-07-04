بعد عبور «الإصلاح الاقتصادي».. الرئيس السيسي يعلن ملامح برنامج وطني جديد لخفض الأعباء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للشعب المصري قائلا: واجهنا معا خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة ويجب أن نواصل مسيرة الإصلاح رغم التحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها خلال افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في قلب العاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها، خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وشدد الرئيس السيسى، على أن القيادة الاستراتيجية ترسخ عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون.

افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة تجسيد حى للجمهورية الجديدة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة تجسيد حى للجمهورية الجديدة، وذلك خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

يمثل مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، باعتباره مركزًا موحدًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ودعم منظومة اتخاذ القرار، وتطوير قدرات القيادة والسيطرة، من خلال بنية تحتية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ونظم الاتصال الحديثة.

ويستهدف المشروع توحيد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والجهات السيادية داخل كيان مركزي متكامل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتسريع آليات الاستجابة للأزمات والطوارئ، وتحقيق أعلى درجات التكامل في إدارة الملفات الاستراتيجية.