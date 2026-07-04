الرئيس السيسي: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. أكرمتنا وسترتنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لرجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهود في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وقال الرئيس السيسي: "بهني القوات المسلحة والشرطة باليوم الجميل ده.. أفض علينا يارب بالخير والبركات بفضلك يارب.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأضاف الرئيس: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أكرمتنا وسترتنا.. أكمل يارب بجودك وكرمك".

وأكد الرئيس السيسي تجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية، قائلاً: "نجدد العهد بأن مصر العظيمة ستظل ماضية بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتشييد دعائم الدولة الحديثة كخيار استراتيجي راسخ لا يتزعزع".