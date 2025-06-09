تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 4 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها بالميناء 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف 687 طنًا شملت 3487 طن كلينكر، و3 آلاف طن أسمنت و4200 طن مولاس.



وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و875 طنا شملت 9945 طن حديد، و1261 طن خشب زان، و2950 طن خردة ، و8119 طن قمح، و6800 طن ذرة و1800 طن زيت طعام.



وتابعت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 81 ألف طن، فيما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 17 ألفا و90 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3983 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 973 حركة.