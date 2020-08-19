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أخبار العالم

احتجاجات عارمة ضد لوكاشينكو.. الداخلية البيلاروسية: اعتقالات بالجملة قرب العاصمة مينسك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:20 ص
احتجاجات بيلاروسيا
احتجاجات بيلاروسيا
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على صالح
أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص اعتقلوا بالقرب من مصنع مينسك تراكتور وركس في وقت سابق اليوم.

وقالت أولجا شيمودانوفا وفقا لما نقلته عنها الصحف الروسية إن "المعلومات الرسمية ستنشر قريبا ... حتى الآن يمكنني أن أؤكد أنه كانت هناك اعتقالات ، ونحن نبذل جهودا لتحديد العدد الدقيق".

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن الشرطة فرقت بعض الأشخاص المحتشدين عند مدخل المشروع.

وقالت شركة مينسك تراكتور ووركس في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها ستبدأ الإضراب ابتداء من يوم الاثنين.

ومع ذلك، وفقًا لرئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، فإن جميع المصانع تعمل كالمعتاد.

وأصبحت بيلاروسيا غارقة في الاحتجاجات بعد أن أظهرت نتائج انتخابات 9 أغسطس فوز الرئيس الحالي بنسبة 80.1٪ من الأصوات.

خلال الأيام الأولى من الاضطرابات ، استخدمت الشرطة القوة ضد المتظاهرين ، مما أدى إلى اعتقالات جماعية وإصابات. 

وخففت قوات الأمن منذ ذلك الحين من ردها وبدأت في إطلاق سراح المعتقلين بشكل جماعي ، لكن هذا لم يساعد حتى الآن في استرضاء المتظاهرين.
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