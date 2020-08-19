رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة حتى 2022

سيوقع على عقد لمدة موسمين، ليقود الفريق حتى 30 يونيو من عام 2022.

وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة، تواجد في العاصمة الهولندية "أمستردام" الأحد الماضي، للتفاوض مع كومان، الذي ترك المنتخب الهولندي من أجل عيون البارسا.





وخرج برشلونة بموسم صفري، بعد أن فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد الذي توج بلقب الليجا متفوقًا بفارق 5 نقاط، وودع بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، قبل أن يأتي بايرن ميونخ ويحرق مزرعة العجوز كيكي سيتين.