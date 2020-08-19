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رياضة

رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة حتى 2022

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:55 ص
كومان
كومان
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إسراء أشرف
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، تعيين الهولندي رونالد كومان، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لكيكي سيتين.

وأقيل كيكي سيتين من تدريب برشلونة، بعد الهزيمة المذلة بنتيجة 2-8 على يد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع برشلونة الرسمي فإن كومان سيوقع على عقد لمدة موسمين، ليقود الفريق حتى 30 يونيو من عام 2022.



وكان أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة، تواجد في العاصمة الهولندية "أمستردام" الأحد الماضي، للتفاوض مع كومان، الذي ترك المنتخب الهولندي من أجل عيون البارسا.

وخرج برشلونة بموسم صفري، بعد أن فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد الذي توج بلقب الليجا متفوقًا بفارق 5 نقاط، وودع  بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، قبل أن يأتي بايرن ميونخ ويحرق مزرعة العجوز كيكي سيتين.

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