الخطوات الأولي في حياتنا تكون فارقه ولحظات لا تنسي ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل ..حرصت على مشاركة حفيدتي لينا هذه اللحظة في بداية مشوار للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالانجاز ...ربنا يوفقك لينا حبيبتى ❤️