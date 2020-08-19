AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بحضور الملك.. ماليزيا تكرم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:34 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
بقيم السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، حفل تكريم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة منح فضيلته جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، بحضور رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، خلال ليلة الاحتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. 

وأناب فضيلة الإمام الأكبر، السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، لحضور الحفل الخاص بتكريم فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي "فيروس كرونا".

وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، خلال لقائه السفير المصري، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا هامًا في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يؤكد حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وكان السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، قد قرر منح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

ومن المقرر أن يتم بث الاحتفالية على الهواء مباشرةً على التليفزيون الماليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

"خريجى الأزهر" تهنئ الإمام الأكبر بحصوله على جائزة ماليزيا لشخصية هذا العام

نادي القضاة يهنئ شيخ الأزهر على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى

أخبار الحوادث.. أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين وعثرنا عليها في فريزر شقتها.. ومفاجأة أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار

جامعة الأزهر تهنئ الإمام الأكبر باختياره الشخصية الإسلامية الأبرز 2020: تأكيد لعالمية الرسالة

ترشيحاتنا

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

هبوط حاد.. 9 جنيهات تراجعا لـ سعر الذهب اليوم في مصر

بحبك يا حبيبتي.. حازم إمام يهنئ زوجته في عيد ميلادها

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

مفاجأة جديدة في واقعة طفل العجانة بأسوان.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بالأحمر الناري.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة عصرية