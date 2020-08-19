بحضور الملك.. ماليزيا تكرم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

بقيم السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، حفل تكريم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة منح فضيلته جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، بحضور رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وذلك مساء اليوم الأربعاء، خلال ليلة الاحتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.





وأناب فضيلة الإمام الأكبر، السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، لحضور الحفل الخاص بتكريم فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي "فيروس كرونا".





وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، خلال لقائه السفير المصري، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا هامًا في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يؤكد حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.





وكان السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، قد قرر منح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.



