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فن

هنادي مهنا تخطف الانظار من أحدث جلسه تصوير لها..شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:05 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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ندى فكري
نشرت الفنانة هنادى مهنا صوره جديده لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنادى مهنا فى الصورة بفستان زفاف من أحدث جلسة تصوير لها .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها،وجاءت التعليقات كالتالي:
- خسيتي خالص
-الجمال الحقيقي
-قلبي بجد

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال الع
دل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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