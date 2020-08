هنادي مهنا تخطف الانظار من أحدث جلسه تصوير لها..شاهد

View this post on Instagram

🌺🌺🌺🌺 Dream team: _______________________ ▪︎Wedding planner : @ahmedyassinweddingplanner ▪︎Dress : @ahmedelakadcouture ▪︎Makeup: @dinaragheb ▪︎Hair: @eslam_hairstylist ▪︎Photography: @sherifmokhtar_ph ▪︎Videography: @alsaid_videography