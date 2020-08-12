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فن

هنادي مهنا تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "قمر - ما شاء الله - منورة - جمالك".

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


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