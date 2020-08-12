هنادي مهنا تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين " قمر - ما شاء الله - منورة - جمالك".





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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.









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