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مرأة

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:52 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة هنادى مهنا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.


وتعتبر هنادي مهنا من النجمات اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار الأزياء وقطع الملابس التي تتناسق مع قوامها وتبرز رشاقتها أيضًا، وتبعد عن الإطلالات والتصميمات المبالغ فيها.


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وتميل هنادي مهنا إلى اختيار فساتين السهرة البسيطة أيضًا وذات الألوان الحيادية، كما كشفت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تفضل الإطلالات الكاجوال والعصرية أكثر من الملابس الكلاسيكية.


وتحرص هنادي مهنا على اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تكشف جمال ملامحها، كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات العصرية والتي تمنحها مظهرًا جذابًا.
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها
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