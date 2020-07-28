AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد السعدني يهنئ هنادي مهنا بعيد ميلادها.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:40 م
احمد السعدني
احمد السعدني
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان احمد السعدني صديقته الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها ال 28.

ونشر احمد السعدني صورة له مع هنادي مهنا عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيبة هنودي". 

وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة الذي عرض في شهر رمضان الماضي. 


مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيلم يتناول ظاهرة الإرهاب.. نادية الجندي تعلق على صورة قديمة لها.. شاهد

نادية الجندي تقضى عطلتها الصيفية وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

صديقي العزيز المتميز.. نادية الجندي تهنئ وحيد حامد بعيد ميلاده

أكتر حد يعرفني.. هنادي مهنا تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

وحشتيني.. نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع مديحة يسري

كتاب جديد عن مسيرة نبيلة عبيد فى عالم الفن .. شاهد

ترشيحاتنا

بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم والقنوات الناقلة

كل ما أملك.. أحمد فلوكس يعلق على صورته مع أسرته.. شاهد

متقلقوش.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين عن سد النهضة

وزير قطاع الأعمال يوضح أسباب تراجع صناعة القطن وطرق العلاج.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور

بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء

ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال