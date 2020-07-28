أحمد السعدني يهنئ هنادي مهنا بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان احمد السعدني صديقته الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها ال 28.





ونشر احمد السعدني صورة له مع هنادي مهنا عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيبة هنودي".





وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة الذي عرض في شهر رمضان الماضي.







