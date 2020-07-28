أحمد السعدني يهنئ هنادي مهنا بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان احمد السعدني صديقته الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها ال 28.
ونشر احمد السعدني صورة له مع هنادي مهنا عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيبة هنودي".
وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.