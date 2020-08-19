لمجابهة كورونا.. محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات الرش والتطهير

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخطة الاستثمارية والعديد من الموضوعات، مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة، في أول اجتماع عقده المحافظ في قاعة الاجتماعات الكبرى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات والتباعد.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد علي ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة.





ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة دعم المنظومة الصحية، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، و استمرار حملات الرش والتطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة يوميًا.





كما وجه بتعقيم جميع أماكن التجمعات "نقل جماعي، وأسواق، وماكينات الصراف الآلي، والمكاتب الحكومية"، بالإضافة إلى رش وتطهير الأكمنة ومنافذ المحافظة، فضلًا عن رفع الانشغالات بالطرق والشوارع، للحفاظ علي المظهر الحضاري، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.





وأكد محافظ كفرالشيخ، حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشدد محافظ كفر الشيخ على المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزلالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.