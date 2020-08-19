بعد فوزه بالانتخابات.. نائب الشيوخ: مصر أعطتني الكثير وسأكون خادما لكل قضاياها ومصالحها الوطنية

أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ في أول تصريح له عقب اعلان فوزه بعضوية المجلس عن القائمة الوطنية من اجل مصر ممثلا عن حزب الحركة الوطنية المصرية اننا نبارك لمصر وللحياة النيابية ميلاد بيت خبرة برلماني جديد " مجلس الشيوخ " يخدم الدولة المصرية ويضم في عضويته خيرة العقول وابرز الشخصيات العامة والوطنية والتي ستقدم الراي والمشورة والحكمة والرؤية الثاقبة العاقلة حول كل القضايا التي تهم الدولة والمواطن.





وعبر هاني العسال عن جزيل شكره و امتنانه لكل من دعمه و اعطاه ثقته و صوت له فى انتخابات مجلس الشيوخ التى انتهت بإعلان فوزه بعضوية بالمجلس مشددا علي ان هذه الثقة تعد تكليف وطنى اكثر منها تشريف و انه سيعمل من خلال عضويته بالمجلس على مناقشة القوانين التى من شأنها دفع عجلة التنمية قبل تحويلها إلى مجلس الشعب لاقرارها و كذلك معاونة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عجلة التنمية فى مصر فيما سوف يكلف به المجلس من قضايا وطنية.





وتابع العسال قائلا : سأضع كل فكري ورؤيتي وخبراتي المتعددة التى اكتسبها طوال رحلة كفاحي في الحياة تحت أمر بلدي مصر التي اعطتني الكثير لذا اتعهد بانني سأكون خادما بكل حب واخلاص لكل قضاياها ومصالحها.





وأردف النائب هاني العسال، مؤكدا علي اهتمامه بالشباب خلال الفترة المقبلة وحرصة علي اعداد الكفاءات والكوادر الشابة و تشجيعها و ثقلها بالخبرات و الثقة اللازمة حتى يتم تمكينها للقيام بدورها و المشاركة الفاعلة فى بناء الوطن ودفع عجلة التنمية بما يخدم الصالح العام وبما يقدم المزيد من الخير لبلدنا الغالية ام الدنيا مصر.





واختتم نائب مجلس الشيوخ هاني العسال موجها الشكر لكافة جموع الشعب المصرى واعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية ورئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي لمنحه الثقة و تمثيله تحت قبة مجلس الشيوخ داعيا الله ان يكون علي قدر هذه الثقة، قائلا : تلك الثقة تمنحني دفعه للامام لتقديم كل ما نملك من خبرات لخدمة الوطن و المواطن و دفع حركة التنمية المستديمة .. عاشت مصر وعاش شعبها عزيزًا مكرما.