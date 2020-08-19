ستافروس لاعب برينتفورد الإنجليزي: أعشق طارق حامد.. والأهلي الأفضل فى مصر

ستافروس لاعب من أب يوناني وأم مصرية يبلغ من العمر 19 عاما، يعشق أم الدنيا رغم أن لم يولد بها ولم يعش على أرضها، ويحرص على زيارتها متى سنحت الظروف.









ستافروس لاعب رديف " برينتفورد الإنجليزي تحدث لـ " صدى البلد" عن حكايته مع كرة القدم، وموقفه من تمثيل منتخب مصر واللعب بالدوري المصري وهكذا دار الحوار..









كيف بدأت حكايتك مع كرة القدم حتى وصلت إلى رديف برينتفورد؟













ما مركزك في الملعب؟

ألعب في مركز تحت المهاجم.



هل تمتلك جنسية أخرى غير المصرية؟



نعم أمتلك اليونانية لأن والدي يوناني ووالدتي مصرية، والقبرصية ايضا لأنني كنت أعيش في قبرص.



هل تحرص على زيارة مصر؟



نعم لدينا منزل في القاهرة، نأتي كأسرة إلى مصر كل فترة، أعشق مصر كثيرا، رغم أنني ولدت في الخارج وقضيت حياتي كلها في أوروبا.



من أكثر شخص ساندك منذ بدايتك مع كرة القدم؟



والدي يدعمني بشدة لأنه كان يلعب في أولمبياكوس اليوناني لكنه لم يستمر كثيرا، و كان هناك مدرب برازيلي يدعى " بابلوس" يدعمنى بشدة.



هل سبق لك تمثيل منتخب مصر؟



لا، لكني أتواصل مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وهو يدعمنى دائما.



كنت سأنضم إلى معسكر المنتخب الماضي ولكن حدثت بعض الظروف منعتني من ذلك، ومن المقرر أن أتواجد في المعسكر القادم إن شاء الله.



هل تتابع الدوري المصري؟



نعم أتابع الكرة المصرية، أنا زملكاوي، وأعشق طارق حامد هو راجل في الملعب، ولاعب قوى ومهم جدا في مركز منتصف الملعب.



ما هو أفضل فريق في مصر حاليا؟



بغض النظر عن كوني زملكاوي، لكن الأهلي هو الأفضل في مصر حاليا.



ما الفريق الذي ترشحه للفوز بـ دوري أبطال أفريقيا؟

أتمنى أن يكون النهائي مصريا، وبعدها يفوز من يفوز سواء الأهلي أو الزمالك.



أنا أشجع الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا، لأنه في النهاية فريق مصري.



هل تلقيت أي عروض من الدوري المصري؟



لا، لكني أمتلك بعض العروض الإنجليزية، أبرزهم عرض من فريق ستوك سيتي.



هل ترحب باللعب في الدوري المصري، حال تلقيت عروضا؟



ولم لا، ليس لدى أي مشكلة في اللعب بـ الدوري المصري إذا وصلني عروض، أنا زملكاوي وقد أوافق على اللعب للزمالك حال وصلني عرض، ايضا أرحب باللعب في الأهلي وبيراميدز، في النهاية أنا لاعب محترف.



ماذا يمثل النجم المصري محمد صلاح بالنسبة لك؟



محمد صلاح بالنسبة لي قيمة كبيرة وما وصل اليه نادرا ما يصل إليه أي لاعب، لقد كافح كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المكانة.



ما الفريق الذي تحلم باللعب له مستقبلا؟

إنتر ميلان لأنني أحب طريقة لعبهم جدا، وريال مدريد ايضا.



من مثلك الأعلى؟

كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الحالي.



برأيك ما سبب تراجع مستوى كوتينيو منذ انضمامه إلى برشلونة؟



الضغط النفسي الذي يتعرض له كوتينيو قد يكون السبب في ذلك.



بدأت لعب كرة القدم وأنا في عمر الـ 6 سنوات لعبت في فريق أنوثوسي القبرصي حتى سن 15 عاما، ثم سافرت إلى إنجلترا للانضمام إلى فريق بورهاموود موسمين، وحاليا ألعب مع فريق رديف برينتفورد.