طوارئ في نادي طنطا خوفا من الهبوط

فاز فريق

على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.





وتعرض أيضا نادي طنطا للهزيمة بثلاثية نظيفة من منافسة بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة ليعلن أيمن المزين المدير الفني في ذلك الوقت رحيله عن الفريق ليتولي محمد صلاح قيادة أبناء السيد البدوي.





ويتواجد طنطا في المركز الـ 17 من جدول ترتيبب الدوري المصري برصيد "16" نقطة .





وًاصبح نادي طنطا في خطورة حقيقة عقب الهزيمة من حرس الحدود ليصبح على أعتاب الهبوط من جديد خلال الفترة القادمة .





ويأمل محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام طلائع الجيش للهروب من فخ الهبوط مجددا لهذا الموسم.





وعلى الرغم من معاناة نادي طنطا من أزمة مالية حقيقة عقب توقف النشاط خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن مجلس إدارة برئاسة فايز عريبي رحب بقرار الدولة المصرية بأستئناف النشاط من جديد يوم 6 أغسطس الماضي .





وأكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا ثقته الكبيرة تجاه لاعبيه والجهاز الفني الجديد بقيادة محمد صلاح من أجل الاستمرار في بطولة الدوري المصري للموسم المقبل دون العودة إلي صفوف الهبوط من جديد .





وقرر محمد صلاح خضوع لاعبيه لمعسكر مغلق خلال الفترة الحالية من أجل تصحيح المسار وخوض الاستعدادت الجيدة للمباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز .