البترول: إنتاج مصر من الغاز يوميا يتخطى 7 مليارات قدم مكعب.. فيديو

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تشغيل ميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة.





وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الميناء ساهم في زيادة الشحن إلى مليون برميل من البترول الخام يوميا بتكلفة تقدر بـ 100 مليون دولار»، مشيرا إلى أن ميناء الحمراء سيكون مركزا استراتيجيا لتصدير المنتجات البترولية.





وتابع وزير البترول «جار أيضا إنشاء مستودعين بالميناء لزيادة السعات التخزينية بتكلفة 60 مليون دولار»، مشيرا إلى أن الميناء مجهز بكافة وسائل التأمين اللازمة.





وأضاف «هناك 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب بالصحراء الغربية والبحرين الأحمر والمتوسط، وحصلت على موافقات من البرلمان ورئيس الجمهورية، ويتبقى التوقيع عليها من وزير البترول قريبا مع شركات عالمية من بينها 8 مع الشركة القابضة للغازات».





وأشار إلى إن إجمالي استثمارات البحث والاستكشاف لهذه الاتفاقيات يتخطى مليار دولار فضلا عن منح توقيع بقيمة 19 مليون دولار.



