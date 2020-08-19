زيدان يثير الجدل حول بقائه مع ريال مدريد وتدريب منتخب فرنسا





وقال زيدان في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: الأهداف هي نفسها دائمًا، يجب أن تفوز بكل شيء، ولكننا جعلنا الليجا أقصى أهدافنا في الموسم المنقضي، بعد فترة التوقف لم نعرف ما إذا كان بإمكاننا اللعب مرة أخرى، ‏لكننا عدنا إلى الدوري، أنهيناه وفزنا به، كان أفضل يوم بالنسبة لي، عمليًا هو أفضل يوم في حياتي، لقد كان الوضع صعبًا، وحتى لو أردنا أن نقول بأن دوري أبطال أوروبا هو الأفضل، وهو رائع بالطبع، لكن لا أريد المقارنة".









وعن مستقبله مع ريال مدريد، قال زيدان :"أنا شخص غير منتظم، ليس لدي خطة مهنية، أستمتع بالتدريب كل يوم كما لو كنت لاعبًا، وعندما لا يكون الأمر كذلك ويجب أن أفعل شيئًا آخر، سأفعل شيئًا آخر."









وعن إمكانية تدريبه منتخب فرنسا قال زيدان :"سنرى، لقد قلتها هنا منذ سنوات، إذا كنت مدربًا فلمَ لا أكون مدربًا لفرنسا يومًا ما؟ الأمر ليس بجديد، حتى ديشامب يعرف ذلك، لقد قالها بنفسه."









وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد في شهر مارس من العام الماضي، وقاده لتحقيق الليجا في الموسم المنقضي.