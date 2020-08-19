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مرأة

بسيطة وبتكاليف أقل.. طريقة عمل الطحينة الخام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك بتكلفة أقل تحضير الطحينة الخام فى المطبخ بمكونات بسيطة، لتكون من أشهى الأطباق التى تقدميها لأسرتك يوميا.

ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا، وإليك طريقة عمل الطحينة للشيف نجلاء الشرشابى


طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب

 طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير:
 
2 كوب سمسم أبيض
 كوب زيت
 معلقة صغيرة ملح

طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات..

فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.
فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح
فى برطمان زجاجى تخزن الطحينة في الثلاجة
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