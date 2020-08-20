بالأحمر.. داليا مصطفى بإطلالة جريئة تبهر متابعيها على إنستجرام

وتألقت داليا مصطفي

بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا "كت" قصيرا باللون الأحمر الناري الجريء، واختارت حذاء وحقيبة صغيرة من الجلد اللامع باللون الأسود، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.