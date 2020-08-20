بالأحمر.. داليا مصطفى بإطلالة جريئة تبهر متابعيها على إنستجرام

حرصت الفنانة داليا مصطفي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وجذابة، وهو ما أبرز من جمالها الخلاب.
وتألقت داليا مصطفي بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا "كت" قصيرا باللون الأحمر الناري الجريء، واختارت حذاء وحقيبة صغيرة من الجلد اللامع باللون الأسود، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.
وتركت داليا مصطفي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة للغاية بتسريحة الويفي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.
واعتمدت داليا مصطفى على المكياج في إبراز جمال عينيها بوضع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر الأسود، مع وضع البيج الغامق كأحمر شفاه.
واختارت داليا مصطفى بعض الإكسسوارات البسيطة؛ حيث تزينت بخاتم باللون الذهبي مع ساعة يد بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..