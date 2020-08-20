AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحكاية مينفعش تتحكي.. تعليق جديد من محمد رشاد على انفصاله عن مي حلمي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:36 ص
محمد رشاد ومى حلمى
محمد رشاد ومى حلمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
علق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه. 

وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده". 

وأضاف "رشاد"، "الحكاية مينفعش تتحكي لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على انستجرام بهدف الإعلان فقط". 

وكانت شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام وقام بحذف صورها. 

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. غناء منة عرفة ومي حلمي لمهرجان "سمرا"

نمشي شارع النيل.. مي حلمي تشارك في تحد جديد على تيك توك.. شاهد

بعد خطوبة أمينة خليل.. نجوم أعلنوا ارتباطهم في 2020

محمد رشاد عقب انفصاله عن مي حلمي: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد

محمد رشاد عقب بعد انفصاله عن مي حلمي.. كل شيء نصيب وربنا يوفق الجميع

محمد رشاد ومى حلمى الأحدث.. تعرف على أشهر حالات الطلاق والانفصال بالوسط الفنى

ترشيحاتنا

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

ربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا ولامس أجزاء حساسة منها ويخرج عليها عاريا تمامًا ..شاهد

سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد

التموين: مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

بطريقة غامضة.. وفاة 6 حيتان وسابعهم يعافر للبقاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب