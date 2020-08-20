الحكاية مينفعش تتحكي.. تعليق جديد من محمد رشاد على انفصاله عن مي حلمي

علق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه.





وقال محمد رشاد، فى لقاء تلفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي"، "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده".





وأضاف "رشاد"، "الحكاية مينفعش تتحكي لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على انستجرام بهدف الإعلان فقط".





وكانت شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على إنستجرام وقام بحذف صورها.



