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رياضة

بشرى قبل لقاء الأهلي.. مرتضى منصور: صرف 3 دفعات من مستحقات اللاعبين قريبا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:27 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
زف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ لاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل. 

وأكد مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة "الزمالك"، أثناء اجتماعه باللاعبين في ملعب عبداللطيف أبورجيلة، أنه سيتم صرف 3 دفعات من مستحقات اللاعبين في الفترة المقبلة.


وأضاف مرتضى منصور أن الدفعة الأولى ستكون قبل مباراة الأهلي، والثانية قبل السفر لـ المغرب لـ مواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 

وتابع مرتضى منصور أن الدفعة الثالثة ستكون قبل مباراة الإياب في القاهرة امام الرجاء المغربي

وأوضح أن الهدف من صرف المستحقات هو تحفيز اللاعبين قبل تلك المباريات الهامة، منوها بأهمية الفوز في تلك المباريات.
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