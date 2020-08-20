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رياضة

سلة سموحة سيدات تحجب الشمس في السوبر وتفكر في الجزيرة بالكأس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة السيدات بقيادة الكابتن عماد محمود فوزا هاما علي نظيره الشمس 76/62 في إطار مباريات الدوري العام الممتاز (أ) الدور الأول لتحديد المراكز من الأول وحتي الثامن (السوبر) بعد أداء قوي لنجمات سموحة لينهي سموحة الدور التمهيدي في المركز الثالث.

ووفقا لترتيب الفرق سيلعب سموحة مع سادس المجموعة والأول مع الثامن والثاني مع السابع والرابع مع الخامس وتصعد الأربعة فرق الفائزة في دور الثمانية للعب في المربع الذهبي.ويستعد للقاء نظيره الجزيرة في الدور قبل النهائي بكأس مصر والمقرر له السبت 22 أغسطس بصالة 6 أكتوبر.

وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الصيد 100/73 ثم هليوبوليس 76/74 ثم الجزيرة 68/65 ثم مصر للتأمين 74/49 ثم الشمس 54/52 ثم ثم الصيد 51/47 ثم مصر للتأمين 69/55.

وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط وذلك بعد أن كرر فوزه علي هليوبوليس 69/55 لقاء العودة وكان الفريق قد فاز ذهابا 76/48.تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن عماد محمود مدير فني والكابتن أيمن ناجي مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.
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