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رياضة

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق، عن خطة فريق بيراميدز في الفترة المقبلة؛ للتعاقد مع عدد من نجوم فريق الاهلي لتدعيم الفريق. 

وأكد سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون"، أن بيراميدز حاليا يسعى لـ ضم محمد شريف، نجم الأهلي المعار لـ إنبي، وإليو ديانج، و حمدي فتحي لاعبي الفريق الأحمر، وعمار حمدى نجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش.


وأضاف سيف زاهر، أن الأهلي عليه أن يسعى لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، مشيرا إلى أن بيراميدز يغري اللاعبين بمبالغ مرتفعة للغاية.

وتابع أن الاهلي حاليا يعاني من أزمة خاصة عقب رحيل عدد كبير من نجوم الفريق لـ بيراميدز، منوها بأن الفريق الأزرق يسعى لـ التتويج بالبطولات لذلك هدفه هو خطف نجوم الأهلي من الفريق.
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