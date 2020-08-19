بعد أزمة رمضان صبحي.. إسلام صادق: بيراميدز عرض على إكرامي رئاسة قطاع الناشئين

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن إكرامي الشحات ، الحارس الأسطوري للنادي الأهلي السابق، تلقي عرضا لتولي رئاسة الناشئين بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " بيراميدز عرض على إكرامي الشحات تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة، بدلًا من المعتصم سالم نجم الإسماعيلي، ولكن لم يتم الموافقة على العرض حتي هذه اللحظة".

وأضاف: "إكرامي أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه لن يرحل عن قطاع الناشئين، كما أكد على عدم تدخله فى رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".





وتابع:" إكرامي أكد عدم تدخله فى رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".



