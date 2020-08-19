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رياضة

بعد أزمة رمضان صبحي.. إسلام صادق: بيراميدز عرض على إكرامي رئاسة قطاع الناشئين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:47 م
إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن إكرامي الشحات، الحارس الأسطوري للنادي الأهلي السابق، تلقي عرضا لتولي رئاسة الناشئين بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز عرض على إكرامي الشحات تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة، بدلًا من المعتصم سالم نجم الإسماعيلي، ولكن لم يتم الموافقة على العرض حتي هذه اللحظة".
 
وأضاف: "إكرامي أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه لن يرحل عن قطاع الناشئين، كما أكد على عدم تدخله فى رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".

وتابع:" إكرامي أكد  عدم تدخله فى رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".

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