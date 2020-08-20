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أخبار العالم

المكسيك تسجل أكثر من 5700 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

وقالت الوزارة إن العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

وأكدت الحكومة المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

وفي اليوم السابق، أعلنت البرازيل عن 5506 حالات إصابة، و751 حالة وفاة، وقبل ذلك بيوم كانت إصابات كورونا عند 3571 حالة، ووفياته عند 266 حالة.

جدير بالذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أكد أنه يتوقع أن يكون بمقدور بلاده استخدام لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن حكومته أبرمت شراكة مع الأرجنتين وشركة الأدوية "أسترازينيكا بلس"، لإنتاج لقاح يتم توزيعه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
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