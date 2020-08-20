«على قد الإيد».. 7 سيارات مستعملة سعرها أقل من 30 ألف جنيه

أصبحت السيارات الجديد مطلب صعب المنال بالنسبة لكثيرون بسبب زيادة الأسعار ، وبدأ المصريون يبحثون عن السيارات المستعملة نظرًا لتلكفتها القليلة.





لذلك قدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز السيارات المستعملة التي لا يتعدى سعرها 30 ألف جنيه وفقًا لأحد مواقع بيع السيارات شهير.









فيات 128





تأتي تلك السيارة في المرتبة الاولى نظرًا لسعرها الزهيد، فيات 128 موديل 1982 هي سيارة عائلية صغيرة، 1290 سي سي، وناقل حركة 4 سرعات، سعرها يبلغ 22 ألف جنيهًا.









فيات ارجينتا سيدان





في المركز الثاني تأتي تلك السيارة المانيوال موديل 1981، وتتمتع بناقل حركة مانيوال ويصل سعرها إلى 21 ألف جنيهًا، وتعد سياة عائلية 100%.









فيات ريجاتا





تأتي سيارة فيات ريجاتا موديل 1988 ، في المرتبة الثالثة، بها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية وراديو و usb، aux، وفرش جلد ويبلغ سعرها 22 ألف جنيهًا.









فيات 132





في المرتبة الرابعة تأتي سيارة فيات 132 موديل 1987، وتتمتع ببطارية جيدة وهي سيارة عريضة تعطي نوعًا من الفخامة.









لادا 2105





تأتي في المرتبة الخامسة سيارة لادا 2105 موديل 1995، تتمتع بحالة جيدة ومانيوال ويبلغ سعرها 25 ألف جنيه.









هوندا سيفك





تأتي في المرحلة السادسة سيارة هوندا سيفك موديل 1984، وتأتي بموتور 1500 سي سي، ويبلغ سعرها 28 ألف جنيه.









مازذا 929





تعتبر سيارة مازدا 929 في المرتبة السابعة، حيث يبلغ سعرها 28 ألف جنيه.