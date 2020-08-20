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سيارات

«على قد الإيد».. 7 سيارات مستعملة سعرها أقل من 30 ألف جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:01 ص
«على قد الأيد»..
«على قد الأيد».. 7 سيارات مستعملة سعرها أقل من 30 ألف جنيه
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منة الله عبد الحميد
أصبحت السيارات الجديد مطلب صعب المنال بالنسبة لكثيرون بسبب زيادة الأسعار، وبدأ المصريون يبحثون عن السيارات المستعملة نظرًا لتلكفتها القليلة. 

لذلك قدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز السيارات المستعملة التي لا يتعدى سعرها 30 ألف جنيه وفقًا لأحد مواقع بيع السيارات شهير. 


فيات 128 

تأتي تلك السيارة في المرتبة الاولى نظرًا لسعرها الزهيد، فيات 128  موديل 1982  هي سيارة عائلية صغيرة، 1290  سي سي، وناقل حركة 4 سرعات، سعرها يبلغ 22  ألف جنيهًا.

سياره عشقها المصريون انها فيات 128 

فيات ارجينتا سيدان

في المركز الثاني تأتي تلك السيارة المانيوال موديل 1981، وتتمتع بناقل حركة مانيوال ويصل سعرها إلى 21  ألف جنيهًا، وتعد سياة عائلية 100%. 

صدى البلد: أسعار فيات أرجنتا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل ...

فيات ريجاتا 

تأتي سيارة فيات ريجاتا موديل 1988 ، في المرتبة الثالثة، بها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية وراديو و usb، aux، وفرش جلد ويبلغ سعرها 22  ألف جنيهًا. 

تعرف على كل ما يهمك عن السيارة ريجاتا – AutoVx

فيات 132 

في المرتبة الرابعة تأتي سيارة فيات 132  موديل 1987، وتتمتع ببطارية جيدة وهي سيارة عريضة تعطي نوعًا من الفخامة. 

فيات 132 للبيع - Dubarter

لادا 2105

تأتي في المرتبة الخامسة سيارة لادا 2105 موديل  1995، تتمتع بحالة جيدة ومانيوال ويبلغ سعرها 25  ألف جنيه. 

لادا 2105 . . سيارة قديمة ولكن تحتفظ بروح القوة والعملية والتحمل ...

هوندا سيفك 

تأتي في المرحلة السادسة سيارة هوندا سيفك موديل 1984، وتأتي بموتور 1500  سي سي، ويبلغ سعرها 28  ألف جنيه. 

اسعار السياره هوندا سيفيك 1984 - 1987 Honda Civic 1984 - 1987 ...

مازذا 929 

تعتبر سيارة مازدا 929  في المرتبة السابعة، حيث يبلغ سعرها 28  ألف جنيه. 

الأرشيف: سياره ماركة مازدا 929 موديل 1982 دمياط الجديدة - OLX Egypt
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