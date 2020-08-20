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أخبار العالم

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. صحيفة ألمانية ترصد تاريخ حزب الله مع نترات الأمونيوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:00 ص
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة ألمانية عن تاريخ حزب اللبناني مع نترات الأمونيوم واستخادمه لتلك الموادالخطره وذلك بعد أيام من تفجيرات مرفأ بيروت بشحنة الموت " نترات الأمونيوم "  والتي تسببت في كارثة كبير أودت بحياة العشرات من الأبرياء واصابة وفقدان الآلاف من البشر نتيجة إنفجار.

ورصد  موقع " إم تي في" نقلا عن صحيفة فيلت اليومية الألمانية تواريخ شراء حزب الله اللبناني لتلك المادة شديدة الخطورة . 

وذكر الموقع أن  جهاز الموساد الإسرائيلي زود السلطات الألمانيّة بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدّى لمداهمة قوات الأمن الألمانيّة للعناصر وضبطها وذلك في مايو الماضي.

كما إكتشفت قوات الأمن البريطانية عن تخزين أطنان من الأمونيوم في مصنع سرّي للقنابل في ضواحي العاصمة لندن في مواقع تابعة للحزب وقامت بإعتقال أحد الأشخاص وذلك في يونيو 2019.

وفي أغسطس  2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأكثر من 300 رطل من المتفجرات، و68 قطعة سلاح، و204 قنابل.

وفي شهر مايو 2015  ضبطت اجهزة الامن في قبرص، ، كميّة تقدّر بـ 420 صندوقًا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله وقامت بتفكيك البنية التحتيّة.

كما ضبطت السلطات التايلندية في يناير من العام 2012 290  لترًا من نترات الأمونيوم حيث اعتقلت أشخاصًا منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

وفي السادس عشر من يوليو العام  2013، تلقي حزب الله  270 طنا من نترات الأمونيوم جاءت من إيران بتكلفة تعادل 179.399 يورو (ما يعادل 213.620 دولار)،حيث تمت عملية التسليم أمام مرأى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وفي 23 أكتوبر 2013  حصل حزب الله على دفعة ثانية من "الأمونيوم" بذات الكميّة " 270 " طن ،بتلكفة  140.693 يورو (ما يعادل 167.530 دولار).

كما تسلم  الحزب في الرابع من ابريل 2014، بتكلفة تقدّر بـ 61.438 يورو (ما يعادل 73.16 ألف دولار)، لكن تراوحت وزنها مابين  90 إلى 130 طنا .

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