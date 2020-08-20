رغم موجة النقد.. استشاري طب نفسي: حمو بيكا شخص ذكي

تصدر مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأيام الماضية، واعتلى قائمة التداول على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به أثناء تسجيل أغانيه.











وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن حمو بيكا شخص يتمتع بذكاء اجتماعي على عكس ما يظنه الكثير من المتابعين له.











وأوضح الدكتور جمال فرويز، في تصريحاته، أن أغاني المهرجانات هي التي تسيطر على الساحة الفنية حاليا، وجميع مطربي المهرجانات يحاولون إثبات نفسهم على الساحة من خلال استدراج عدد كبير من المتابعين بأي طريقة سواء بأصواتهم أو بالكلمات والمصطلحات التي يستخدمونها في الأغاني، أو حتى التلعثم في نطق الكلمات كما يفعل حمو بيكا في المقاطع عند نطقه لأي كلمة أجنبية.











وأضاف الاستشاري النفسي بالأكاديمية العسكرية، أن ما يقوم به حمو بيكا ليس ضعفا بل هو ذكاء اجتماعي ورهان رابح على عقول البعض الذين قد يتابعونه من أجل مواكبة الموضة وليس لأن ما يقدمه هو فن حقيقي.





وأكد الدكتور جمال فرويز أن الساحة الفنية الآن أصبحت تميل للموضة أكثر من الفن، مما تسبب في خروج أصوات تبحث عن الشهرة وليس الفن، فإن نجاح تلك المقاطع التي يتلعثم فيها حمو بيكا هي في النهاية شهرة أكبر له، فمن سيراها سيتابعه ليرى كل ما هو جديد وتستمر موجة السخرية من قبل المتابعين، وعلى الجانب الآخر يحصل حمو بيكا على شهرة زائدة، وهو نوع من أنواع الذكاء.