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فن

نبيل الحلفاوي عن رحيل اللاعبين: الأهلي بجمهوره واللي من بره قلته أحسن

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:52 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأهلي بسبب الإغراءات المادية التي تقدمها بعض الأندية.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "‏للعلم فقط.. طول عمر الأهلي بيكسب بجمهوره.. اللي بره المستطيل الأخضر واللي جوه المستطيل الأخضر اللعيب اللي مش من جمهوره قلته أحسن".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎سنظل أوفياء نحن شعب الأهلي" و "‏‎الأهلى مبيقفش على حد.. وخيره على الكل وشوفنا كلنا بعد سنين مين اللى لسا ندمان وبيتمنى الايام ترجع ويفضل فى الأهلى ‎#الاهلي_فوق_الجميع" و" ‏‎طول عمر جمهور الاهلي اللاعب رقم واحد هو من أهم أسباب نجاح الفريق". 


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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