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أصل الحكاية

أصل الحكاية| اللوحات المعدنية للسيارات ..لكل حرف قصة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:03 م
اللوحات المعدنية
اللوحات المعدنية للسيارات ..لكل حرف قصة
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منة الله عبد الحميد
"أسد، قلم، لقط، فأر، طب، هدب" .. مجموعة من الحروف و الكلمات العشوائية التي تشبه الطلاسم أو كلمات مرتبة يختلف الأمر سواء كانت جماد أو حيوان أو نبات، ولكن السمة المشتركة بينها أن تلك الكلمات توضع على لوحات السيارات من الخلف لتميز كل سيارة عن الأخرى.
 
4 مزادات على أرقام اللوحات المعدنية المميزة للسيارات | بوابة أخبار ...
منذ أن بدأت تلك اللوحات المعدنية في الظهور و نالت إعجاب الكثير بسبب خفة ظلها وأحيانًا غموضها والفكاهة التي تحملها في خفاياها. 

و هناك بعض الحروف المستبعدة على رأسها " ث , ح , خ , ذ , ز , ش , ض , ظ , غ , ك , ت " وكذلك الأرقام مثل الصفر لسهولة كشف المخالفات بدون أي تلاعب. 
شاهد تطور شكل اللوحات المعدنية للسيارات في مصر - YouTube
وبمقارنة اللوحات بين الماضي والحاضر نجد أن السيارات القديمة كانت تحمل لوحات معندنية كبيرة بتوقيع المحافظة، التابعة لها سواء كانت الإسكندرية أو الإسماعيلية وخلافه. 
لوحات تسجيل المركبات في مصر - Wikiwand
ولكل لوحة معدنية لون يميزها فمثلا السماوي لسيارات الملاكي والأزرق الداكن لسيارات الشرطة والبرتقالي للأجرة، ولكن في حقبة الخمسينات والستينيات كان السيارات تحمل لوحات صغيرة بالحروف الانجليزية أو العربية.

ولكن يبقى السؤال الأهم ماذا سيبدو شكل لوحات السيارات في المستقبل، وهل ستتغير تلك الألوان وتخل الحروف المستبعدة في تلك القائمة.  
 

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