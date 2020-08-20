أصل الحكاية| اللوحات المعدنية للسيارات ..لكل حرف قصة

لكن السمة المشتركة بينها أن تلك الكلمات توضع على لوحات السيارات من الخلف لتميز كل سيارة عن الأخرى . "أسد، قلم، لقط، فأر، طب، هدب" .. مجموعة من الحروف و الكلمات العشوائية التي تشبه الطلاسم أو كلمات مرتبة يختلف الأمر سواء كانت جماد أو حيوان أو نبات، و

منذ أن بدأت تلك اللوحات المعدنية في الظهور و نالت إعجاب الكثير بسبب خفة ظلها وأحيانًا غموضها والفكاهة التي تحملها في خفاياها.





و هناك بعض الحروف المستبعدة على رأسها " ث , ح , خ , ذ , ز , ش , ض , ظ , غ , ك , ت " وكذلك الأرقام مثل الصفر لسهولة كشف المخالفات بدون أي تلاعب.

وبمقارنة اللوحات بين الماضي والحاضر نجد أن السيارات القديمة كانت تحمل لوحات معندنية كبيرة بتوقيع المحافظة، التابعة لها سواء كانت الإسكندرية أو الإسماعيلية وخلافه.

ولكل لوحة معدنية لون يميزها فمثلا السماوي لسيارات الملاكي والأزرق الداكن لسيارات الشرطة والبرتقالي للأجرة، ولكن في حقبة الخمسينات والستينيات كان السيارات تحمل لوحات صغيرة بالحروف الانجليزية أو العربية.





ولكن يبقى السؤال الأهم ماذا سيبدو شكل لوحات السيارات في المستقبل، وهل ستتغير تلك الألوان وتخل الحروف المستبعدة في تلك القائمة.



