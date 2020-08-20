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فن

عمرى ما هنسى التعب اللي تعبوه.. هبة مجدى تسترجع ذكريات كفاح الطفولة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:06 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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مصطفى كرم
استرجعت هبة مجدي ذكريات أيام طفولتها مع المسرح لإظهار مواهبها للجمهور. 

ونشرت هبة مجدي صورة من على خشبة المسرح أيام طفولتها وعلقت عليها قائلة: "وقفتي علي المسرح وتشجيع ابويا وامي ليا من الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري ومؤثرة في حياتي وطموحي وعمري ما هنسى التعب اللي تعبوه عشاني لاني بجني رصيده حاليًا.. الحمد لله".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 


المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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