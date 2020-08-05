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فن

بصورة من لبنان.. هبة مجدى تدعم اللبنانيين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:43 م
هبة مجدى
هبة مجدى
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شيماء عبد السلام
تضامنت النجمة هبة مجدى مع أحداث بيروت حيث نشرت صورة عبر خاصية الإستورى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت هبة مجدى فى الصورة من أحد الأبنية بلبنان .

وعلقت قائلة :"اللهم إحفظ هذا البلد وشعبها".

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يشار إلى أن اللبنانيين أمسوا ليلة امس الثلاثاء على آثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.


وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.


وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات
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