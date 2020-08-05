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فن

دمعتك على خدي وصرختك مكتومة.. قصيدة مبكية لـ صلاح عبد الله حزنا على لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
عبر النجم صلاح عبد الله عن حزنه لما حدث في لبنان بنشر قصيدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق صلاح عبد الله قائلا: "دمعتك على خدي وصرختك مكتومة ..وبسمتك الوردي بالحسرة مهزومة ..بيروت يا مهضومة..بجد(مهضومة)".


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يشار إلى أن اللبنانيين أمسوا ليلة امس الثلاثاء على آثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.


وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.


وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات

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