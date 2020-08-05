بلدى التانى.. إدوارد يستعيد ذكرياته في بيروت ويوجه رسالة دعم لأهلها

إستعاد النجم إدوارد ذكرياته في لبنان بنشر فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، وكتب تغريدة دعم فيها لبنان وأهلها .





وظهر إدوارد فى الفيديو خلال مشاركته بأحد البرامج التى تم تصويرها فى بيروت





وعلق إدوارد على الفيديو، قائلا: " احلي ايام حياتي قضيتها في بيروت بلدي التاني ربنا يحفظ شعبها".





اقرأ ايضًا:





يشار إلى أن اللبنانيين إستيقظوا أمس على أثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.





وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.





وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات