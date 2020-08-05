AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلدى التانى.. إدوارد يستعيد ذكرياته في بيروت ويوجه رسالة دعم لأهلها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
إستعاد النجم إدوارد ذكرياته في لبنان بنشر فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، وكتب تغريدة دعم فيها لبنان وأهلها .

وظهر إدوارد فى الفيديو خلال مشاركته بأحد البرامج التى تم تصويرها فى بيروت.

وعلق إدوارد على الفيديو، قائلا: "احلي ايام حياتي قضيتها في بيروت بلدي التاني ربنا يحفظ شعبها".

اقرأ ايضًا:

يشار إلى أن اللبنانيين إستيقظوا أمس على أثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت باكيا: الانفجار الضخم يشبه ما حدث في هيروشيما باليابان.. فيديو

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

بلدي الثاني..حلا شيحة تدعم الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي يدعمون لبنان بعد الانفجار.. ليلى علوي: قادرون على تخطى الأزمة.. كارول سماحة: قومي من تحت الردم يا بيروت.. وحلا شيحة: ربنا يطمنا على بلدي الثاني

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

شاهد.. شخصان يستغيثان لإنقاذهما من أحد المباني ببيروت

ترشيحاتنا

حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية بالإمارات

في ذكرى رحيله.. سر صرخة رغدة في وجه عادل إمام بسبب مصطفى متولى

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

إسرائيل ولبنان رسميًا في حالة حرب .. ماذا قال نتنياهو بالكنيست عن انفجار مرفأ بيروت

نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور