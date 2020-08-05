بعد انفجار بيروت.. أحمد فهمي يدعم لبنان وشعبها عبر تويتر.. شاهد

وكتب أحمد فهمى قائلًا:" اللهم احفظ لبنان و سائر البلاد العربيه من كل سوء ، اللهم آمين ".





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فيما إستيقظ اللبنانيون أمس على دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت خلفهم نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.





وراح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.





وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.