قبل الدخول بالموجة الثانية.. هاني الناظر يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا بمصر





وقال الناظر " أولا نستمر في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والزحمة والمساجد والكنائس

٢- الحرص دائما علي التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات

٣-غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل

٤-ترك الأحذية علي مدخل المنزل

٥- عدم تناول أطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع

٦- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب





٧- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي

٨- التوقف تماما عن تدخين الشيشة

٩- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحا (وعلي مرضي السكر ضبط مستواه في الدم ) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلاطة خضراء عليه عصير ليمون يوميا والإكثار من اكل البرتقالي مع ممارسة رياضة المشي يوميا والحرص علي شرب المياه بكثرة