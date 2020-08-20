قبل الدخول بالموجة الثانية.. هاني الناظر يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا بمصر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وقال الناظر " أولا نستمر في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والزحمة والمساجد والكنائس
٢- الحرص دائما علي التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات
٣-غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل
٤-ترك الأحذية علي مدخل المنزل
٥- عدم تناول أطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع
٦- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب
٧- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي
٨- التوقف تماما عن تدخين الشيشة
٩- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحا (وعلي مرضي السكر ضبط مستواه في الدم ) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلاطة خضراء عليه عصير ليمون يوميا والإكثار من اكل البرتقالي مع ممارسة رياضة المشي يوميا والحرص علي شرب المياه بكثرة