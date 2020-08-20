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قبل الدخول بالموجة الثانية.. هاني الناظر يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا بمصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض  الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال الناظر " أولا نستمر في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والزحمة والمساجد والكنائس 
٢- الحرص دائما علي التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات
 ٣-غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل 
٤-ترك الأحذية علي مدخل المنزل 
٥- عدم تناول أطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع
٦- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب 

٧- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي 
٨- التوقف تماما عن تدخين الشيشة
 ٩- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحا (وعلي مرضي السكر  ضبط مستواه في الدم ) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلاطة خضراء عليه عصير ليمون يوميا والإكثار من اكل البرتقالي مع ممارسة رياضة المشي يوميا والحرص علي شرب المياه بكثرة
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