بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر





نتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للبنات والسيدات تروج لاستخدام الحشيش وتدعي استخدامه لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته ومنع سقوطه وزيادة كثافته". وقال الناظر في منشوره " ا













وأوضح ان هذا كلام ليس له اساس علمي نهائيا ولا يوجد أي دراسات او أبحاث علمية تثبت هذا الادعاء. فلا تصدقوا هذه الدعاية التجارية ولا تنخدعوا بالانسياق وراءها ولا تتناقلوها وحذّروا أصدقاءكم.