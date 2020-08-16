AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منشورا عن زيت الحشيش بعد ان أصبح تريند على السوشيال ميديا وأثار الجدل .


وقال الناظر في منشوره " انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للبنات والسيدات تروج لاستخدام  الحشيش وتدعي استخدامه لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته ومنع سقوطه وزيادة كثافته".
 



وأوضح ان هذا كلام ليس له اساس علمي نهائيا ولا يوجد أي دراسات او أبحاث علمية تثبت هذا الادعاء. فلا تصدقوا هذه الدعاية التجارية ولا تنخدعوا بالانسياق وراءها ولا تتناقلوها وحذّروا أصدقاءكم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيسبوك يحذف مئات الحسابات لمنع انتشار الكراهية فى العالم

مرتان أسبوعيًا .. خلطة فرد وتنعيم الشعر في البيت

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد

وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر

لو هتتجوزي قريب.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر.. وأكثر من نصيحة للبشرة.. وأهم المستلزمات لحقيبتك في الصيف

ترشيحاتنا

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

بالتفاصيل.. الأسعار الجديدة لتذاكر واشتراكات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

خبير أوبئة يحدد شروط عودة المدارس في ظل جائحة كورونا

خلاف بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية بسبب عزت العلايلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع