بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منشورا عن زيت الحشيش بعد ان أصبح تريند على السوشيال ميديا وأثار الجدل .
وقال الناظر في منشوره " انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للبنات والسيدات تروج لاستخدام الحشيش وتدعي استخدامه لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته ومنع سقوطه وزيادة كثافته".
وأوضح ان هذا كلام ليس له اساس علمي نهائيا ولا يوجد أي دراسات او أبحاث علمية تثبت هذا الادعاء. فلا تصدقوا هذه الدعاية التجارية ولا تنخدعوا بالانسياق وراءها ولا تتناقلوها وحذّروا أصدقاءكم.