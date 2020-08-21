استمرار تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.. نواب: وضع طبيعى بعد وصولها إلى مرحلة الذروة.. ولابد من استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية

برلمانية: فيروس كورونا بدأ يضعف بالتدريج

برلماني يطالب المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

نائب: الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا بكل احترافية





أكد عدد من النواب أن استمرار تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا جـ اء نتيجة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن هذا التراجع بسبب أن فيروس كورونا بدأ يضعف بالتدريج، بعد نقله العدوى إلى أشخاص كثيرين ، كما أوضحوا أن الإصابات بفيروس كورونا اتخذت منحنى مرتفع ثم انخفضت ، وهذا وضع طبيعى ، بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى الذروة.





فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية يرجع إلى ان فيروس كورونا بدأ يضعف بالتدريج، بعد نقله العدوى إلى أشخاص كثيرين.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإصابات بفيروس كورونا اتخذت منحنى مرتفع ثم انخفضت ، وهذا وضع طبيعى ، بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى الذروة.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قائلة: "علينا أن نتخذ جميع الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا ، خاصه وأنه من الممكن ان ينشط فيروس كورونا مرة اخرى".





وأعربت عن اعتقادها انه ستكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة أن فيروس كورنا ثبت أنه يغير من طبيعته ولا نعرف أن كان يقوى أو يضعف.





وقال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والبرلمان أن إنخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية بسبب أن فيروس كورونا بدأ يضعف ، كما أن كل مواطن أصبح يحافظ على نفسه.





وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة قامت بجهد كبير لمواجهة فيروس كورونا ، مع المواطن والذى بدأ يلتفت لخظورة الفيروس.





وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان اننا علينا جميعا ان نضع أمام نصب أعيننا أن فيروس كورونا يمثل أزمة كبيرة حتى نستطيع أن نقاومه ونقضى عليه.





واختتم: لابد ان يستمر المواطنين فى اتباع الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة فى الاسواق وأماكن التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا.



