4 أطنان لكل محافظة.. أوقاف أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

استقبلت اليوم الخميس مديريات أوقاف: (أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ) سيارة (براد كبير) تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع 4 طن لكل محافظة ، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.