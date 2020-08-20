بشرى سارة للعاملين في السياحة أول الشهر المقبل

قالت الدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة والآثار إنه سيتم فتح جميع المناطق الأثرية السياحية على مستوى الجمهورية بشروط وإجراءات احترازية وبطاقة 50% من قدرتها الاستيعابية أول سبتمبر 2020.









وأضافت شلبي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أننا نتأكد من جاهزية الفنادق لإستقبال السائحين بجميع المحافظات مشيرة إلى أنه تم تسليم العديد من الشهادات الصحية للفنادق كاجراءات لعودة السياح.





وأكدت أن تخفيض أعداد الزائرين للمناطق السياحية من ضمن الإجراءات الاحترازية لافتة إلى أن كل الأنشطة السياحية سيتم استئناف العمل بها بداية من شهر سبتمبر.





وأوضحت أن هناك عروضا لاستئناف الطيران المباشر مع عدد من الدول واستقبلنا آلاف السائحين خلال الـ 40 يوما الماضية.