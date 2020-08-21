تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 3002 طالب وطالبة حتى الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أمس الخميس الموفق 20 اغسطس 2020 ، كان آخر الأيام المقررة لسداد رسوم اطلاع طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في اللجوء لـ تظلمات الثانوية العامة .

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وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أنه سيتم العمل بلجان مراجعة الكراسات لحين الانتهاء منها وسيتم الإعلان تباعًا عن عدد الطلاب المتضررين وعدد الذين استفادوا من تظلمهم.





وشدد حجازي على أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الاطلاع على كراساتهم الامتحانية طوال فترة فتح باب تلقي تظلمات الثانوية العامة ، قد وصل إلى أكثر من (115452) طالب وطالبة.





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وأفاد حجازي بأنه ، عدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمات الثانوية العامة 2020 ، حيث زادت الدرجات الزيادة التي تبين ثبوت احقية الطلاب فيها ، من نصف درجة إلى سبع درجات.



