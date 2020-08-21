طبيب أسوان يعلن موقف المصابين

أعلن الدكتور محمد عبد الغفار طبيب الفريق الأول للكرة بنادى أسوان الرياضى ،عن موقف المصابين بالفريق إستعدادا للمنافسة بمواجهات الدور الثانى من الدورى الممتاز .









وطمأن طبيب الفريق جمهور نادي أسوان ، عن حالة المهاجم فادى فريد وأنه إقترب تماما من الشفاء وسيكون جاهز للمشاركةأمام إنبى بالجولة 22.





وعن حالة الدولى الأثيوبى أوميد أوكرى ،فأكد أنه بدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية بالكرة مع الفريق بنسبة50% خلال بدايةالأسبوع يتم زيادة الحمل تدريجيا للاعب .





وعن حالة لاعب الوسط محمد رزق ،فأوضح بأنه سيجرى إختبارا طبيا خلال مران السبت عقب مواجهة المقاولون لتحديد نسبةالشفاء ومدى جاهزيتة للحاق بقائمة لقاء إنبى.





وأختتم حديثه بأن إقتراب العودة بعد مباراة المقاولون ورؤية الجهاز الفنى تحدد مشاركاتهم أمام إنبى .