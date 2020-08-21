لحظر المتابعين على تويتر.. إدارة ترامب تطلب تدخل المحكمة العليا

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المحكمة العليا، أمس الخميس، أن تعيد له حقه في حظر متابعين لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أحكام قضائية سابقة منعته من القيام بذلك.





وكانت محكمة استئناف، قد قضت العام الماضي، بانتهاكه الدستور عندما حظر عددا من متابعيه على المنصة عقب ادلائهم بآرائهم.





وأيدت المحكمة، في يوليو 2019، قرار محكمة أدنى درجة، في مايو 2018، يفرض على ترامب إلغاء الحظر ومنع متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.





وقالت المحكمة إن "التعديل الأول للدستور لا يسمح لمسؤول عام‭‭‭ ،‬‬‬يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية، باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت، لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".





وقالت وزارة العدل، في التماس قدمته للمحكمة العليا، إن ترامب يمتلك الحق، مثل أي مستخدم آخر على تويتر، في منع أشخاص من متابعة حسابه.



