مواطن يتصالح مع الدولة في مخالفات 9 عمارات ويسدد مبلغ 33 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة فى 9 طلبات للتصالح فى مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.





وقال محمود شعراوى، إن المواطن ( ع . م . م . ع ) تقدم وكيلًا عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التى تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها فى كل عقار على حده وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح فى الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة .





وأوضح اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي ٦٨٨ ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي ٣.٨ مليار جنيه حتي ١٨ أغسطس الجاري .





وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء، وطالب الوزير المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .



