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حوادث

مصرع شخصين وطفل رضيع في تصادم توك توك وسيارة بالشرقية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:46 ص
مصرع طفل رضيع
مصرع طفل رضيع
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محمد الطحاوي

لقى سائق توك توك ومواطن ونجله الرضيع،اليوم، مصرعهم في حادث تصادم سيارة وتوك توك بدائرة مركز أبو كبير فيما قررت نيابة أبو كبير دفن الجثامين  وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة أبو كبير يفيد وقوع حادث تصادم بدائرة مركز أبو كبير.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، أسفر عن مصرع أب ونجله الرضيع وسائق التوك توك، وجميهم مقيمين بقرية نزلة العرين دائرة مركز أبو كبير.


تم التحفظ علي الجثامين بمشرحة المستشفي وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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