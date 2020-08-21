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مرأة

بالأبيض.. ديميتأوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة جديدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها إطلالة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات. 

وارتدت ديميت اوزديمير فستان قصير باللون الأبيض بتصميم الكب ومفتوح من منطقة الصدر، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير. 

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع طلاء الأظافر باللون البيج الناعم.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: 
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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