بالأبيض.. ديميتأوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة جديدة

، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها إطلالة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام