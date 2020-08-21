توحيد طلاء واجهات المباني في أسيوط.. تفاصيل

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار تفعيل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتكليفات وزارة التنمية المحلية.





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وأكد محافظ أسيوط أن قانون البناء الموحد رقم 119 يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن أو قبول أي طلبات تصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة دون تراخيص إلا بعد تشطيب واجهاتها مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات.













ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني ومتابعة خطة التنفيذ وتشجيع المواطنين على ذلك والتأكيد على الملاك بضرورة دهان الواجهات حفاظًا على الصورة البصرية والتنسيق الحضاري على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني الفاتح وذلك من الأربع جوانب للعقار بعد تحديد العقارات التي سيتم طلائها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.











